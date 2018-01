En tysk sykepleier har blitt tiltalt for 97 drap.

Disse drapene kommer i tillegg til de to han allerede soner livstidsdom for.



Drapene skal ha skjedd ved to sykehus nord i landet fra 2000 til 2005. I følge tyske medier skal han blant annet ha gitt ofrene dødelige doser med hjertemedisin.