Datatilsynet reagerer på at Rema 1000 vil spare for lenge på kundenes kjøpsdata i appen Æ.

De mener en lagringstid på fem år er alt for lenge.



Etter tilsynets kontroll sier nå Rema 1000 seg villig til å slette informasjon om hvilke varer du har handlet etter tre år.



Tilsynet peker også på at konkurrentene Coop og Trumf sletter slike data etter henholdsvis to og tre år.