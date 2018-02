Tajik avviser at hun var delaktig

Giske måtte gå av som nestleder etter at ledelsen i flere saker konkluderte med at han har brutt partiets regelverk om seksuell trakassering.



Tajik sier til VG at det er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng som har hndtert saken, og hun mener det er gjort på en ryddig måte.



Hun vil ikke kommentere om det er hun som en dag vil ta over som partileder.