Tajik vakte reaksjoner da hun trosset Ap-leder Jonas Gahr Støre, og leste høyt fra varslene mot Giske under behandlingen av saken.



Til NRK sier nestlederen at varslene var såpass alvorlige at sentralstyret trengte å vite om innholdet. Videre sier hun at hun ikke har snakket med Giske siden før jul.