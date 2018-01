«Takk og farvel. Aldri mer Stormberg»

OMSTRIDT: Stormberg-sjef Steinar J. Olsen får både ris og ros for WWF-samarbeidet. Foto: Jan Rune Eide/Stormberg

Får kjeft for WWF-samarbeid.

Turtøyprodusenten Stormberg er i hardt vær etter at de kunngjorde at de har inngått et samarbeid med World Wildlife Fund, WWF.





I høst gikk WWFs norske avdeling til søksmål mot staten for å få stanset ulvejakten – og mange ulvemotstandere mener derfor at Stormberg burde holdt seg langt unna organisasjonen, skriver Dagens Næringsliv

De siste dagene har temperaturen vært høy på klesprodusentens Facebook-sider

«Kjøper ikke noe mer Stormberg da nei, når dere samarbeider med en organisasjon som kun er ute etter å prakke på oss mer ulv for enhver pris»

«Da kommer i hvertfall jeg til å skygge unna Stormberg for all framtid»

«På bakgrunn av motstanden mot samarbeid med WWF Verdens naturfond inspirerer det oss til å styrke engasjementet for å ta vare artsmangfoldet. Derfor dobler vi den økonomiske støtten fra neste år», skrev Olsen.

Han forklarte også mer av bakgrunnen for samarbeidet.

«Fra i år engasjerer vi oss for å støtte biologisk mangfold generelt, og bevaring av hubroen i Norge spesielt. Naturen gir oss mat, vann og ren luft - og fantastiske naturopplevelser.»

Olsen svarer også personen som varslet at han ville brenne Stormberg-klærne.

«I stedet for å brenne tøyet, så må du gjerne levere det inn i nærmeste Stormberg-butikk. Da får du pantelapp, og andre kan få glede av tøyet», skriver sjefen.

Får masse ros

Etter at saken ble kjent, har turtøyprodusenten nå fått enormt mange støtteerklæringer.

«Engasjementet til Stormberg for dyr, mangfold på arbeidsplass og alt annet har herved gjort meg til stamkunde hos dere»

«Da blir det mye mer Stormberg her i huset, det er hvertfall sikkert! Kanonbra at dere engasjerer dere slik dere gjør!»

«Kommer en tur til Stormberg for å kle opp hele familien til uka. Lover å kjøpe 2 sett til alle»





