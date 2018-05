Tar ulovlig betalt for timebestilling

Det må bli slutt på praksisen med å ta 6 kroner for å bestille legetime over sms, mener Forbrukerrådet. Foto: Shutterstock

Forbrukerrådet ber om hjelp fra mobiloperatørene for å få slutt på ulovlig gebyr som rammer pasienter.

Forbrukerrådet reagerer på at mange folk må betale ulovlige gebyr for å bestille legetime over sms.