En 19 år gammel polsk turist ble tatt i 176 kilometer i timen på E18 sør for Larvik i går.

Mannen ble fratatt førerkortet etter å ha råkjørt i 110-sonen.



To andre bilister ble tatt for å ha kjørt i 159 og 180 kilometer i timen på E18 på Sørlandet i går. UP-sjef Runar Karlsen er bekymret, og sier til Dagbladet at det er mye høy fart om sommeren.