Regjeringen har bestemt at at kommunikasjonen for nød, beredskapsetater, og Forsvaret skal leveres av kommersielle aktører og ifølge Dagens Næringsliv vil Telenor tilby dette alene.



Nettoperatørene Telia og Ice vil imidlertid at de som bruker nødnettet skal få tilgang på alle mobilnett, men dette mener Telenor blir for komplisert og sårbart.