Det har blitt målt temperaturer over 30 grader flere steder i dag.

Meteorologisk institutt mmelder at den ble varmest i Hakadal med 31,9 grader, mens Bygdøy i Oslo var nest varmest med 31,5.



Også i Nesbyen, Byglandsfjord, Drammen, Hønefoss og Kise på Hedmark målet over 31 grader i dag.



Det er ventet at den siste dagen med hetebølge er i morgen, før temperaturen vil ligge på 20-tallet til uka.