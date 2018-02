Tenåringer lagt i jern etter barnevern-aksjon

Hendelsen skjedde da politiet hjalp barnevernet med å hente en ungdom som var savnet fra en barnevernsinstitusjon.



Kamerater, i alderen 14 til 15 år, ble iført håndhjern pågrunn av oppførselen. To av dem blir anmeldt blant annet for trusler og for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.