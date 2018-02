Terrortiltalte blir overvåket døgnet rundt

OVERVÅKES KONSTANT: Det er kun når han har vært på cellen at terrortiltalte Rakhmat Akilov ikke har blitt overvåket, sier hans forsvarer Johan Eriksson. Rettssaken pågår nå i Stockholm. Foto: AFP

Terrortiltalte Rakhmat Akilov har blitt overvåket hvert sekund gjennom en glassrute etter at han pågrepet etter lastebilangrepet i Stockholm sentrum.



Det forteller hans advokat Johan Eriksson. Fem personer ble drept i angrepet og i dag fortsetter rettsaken mot Akilov.



Stor overgang

Det er kun når han har vært på cellen at han ikke har blitt overvåket hele tiden. Bare det å gå til rettsalen var en stor overgang for han, forteller Eriksson.







- Han har ikke gått så langt siden angrepet i april i fjor, som til rettssalen. Det sier litt om hans situasjon.

Nå har terrortiltalte Akilov blitt flyttet, men han overvåkes fortsatt. Han får bevege seg utenfor cellen på dagtid når det er mulig.





Fått tilgang til mer

Både kriminalomsorgen og forsvareren gjør det de kan for å minske anstrengelsene slik at Akilov skal klare å forklare seg.





- Han har fått TV-spill, litteratur og andre ting, som vi har hjulpet ham med. Vi forsøker å få en en person som er så strengt isolert til å håndtere isolering.



Trenger svar

Også aktor Hans Ihrman sier det er viktig at tiltalte forklarerer seg.





- Jeg håper han gjentar det han har forklart i avhør med politiet. Det er viktig, og kommer til å gi svar på mange spørsmål, sier Ihrman.