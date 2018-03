Thommessen: Jeg går av

Olemic Thommessen går av som stortingspresident.

Det kunngjorde han selv fra Stortingets talerstol klokken 10.00 torsdag.

Ikke tillit

- Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident og jeg vil selvfølgelig derfor gå av, sa Thommessen.

Thommessen redegjorde for Stortingets byggeprosjekt tirsdag. Han beklaget den voldsomme budsjettsprekken på 1,1 milliarder kroner, men la hovedansvaret på Stortingets avgåtte direktør, Ida Børresen.

Etter redegjørelsen sa flere partiet at de sto fast ved at stortingspresidenten måtte gå, mens KrF ikke har villet ta stilling i saken før nå. Med KrFs mistillit er det et stortingsflertall som ikke har tillit til Thommessen.

- Veldig alvorlig

- KrF slår fast at det arbeidet presidenten og presidentskapet har gjort ikke har vært godt nok. Vi må dessverre konstatere har Stortinget ikke har fått den informasjonen vi har bedt om og slår fast at presidenten må bære ansvaret, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i Stortingets vandrehall torsdag formiddag.

Byggingen av en innkjøringstunnel ligger nå an til å koste 2,3 milliarder kroner,

- Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget. Jeg håper at jeg når jeg går av kan få ro om saken og at vi kan ta den videre på best mulig måte, sa Thommessen.