Thommessen kan bli kalt inn på nytt

I dag ble det kjent at prosjektet kan bli 1,2 milliarder kroner dyrere enn først antatt.



I sommer ville Senterpartiet og SV at Thommessen skulle gå av, og Frps Mazyar Keshvari sier nå til Aftenposten at det kan bli en ny runde i kontroll- og konstitusjonskomiteen.



Thommessen sa i dag at han ikke kan ta ansvar for informasjon han ikke har fått.