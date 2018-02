Stortingspresident Olemic Thommesen foreslår ansettelsesstopp i Stortingets administrasjon, for å begrense kostnadssprekken i forbindelse med byggeprosjektet på Stortinget.

Det kommer frem i en pressemelding i kveld.



Thommessen ber om at Stortingets administrasjon forbereder en plan som skal gi betydelige administrative besparelser.



Han vil også at alle nye bygge- og oppussingsprosjekt legges på is.