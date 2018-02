Thommessen vil ikke trekke seg som stortingspresident

– Jeg er til disposisjon så lenge Stortinget vil ha meg her.



Det sa stortingspresident Olemic Thommessen før han og resten av presidentskapet i ettermiddag gikk inn til et hastemøte om byggeskandalen på Stortinget.



Til tross for at mange mener han burde gå av etter de enorme budsjettoverskridelsene, mener han selv det er best om han blir sittende.