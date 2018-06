Ti aviser felt for metoo-saker

I Sverige er ti papiraviser og nettaviser felt for å ha publisert artikler om seksuell trakassering i kjølvannet av metoo-bevegelsen.

Ifølge Dagens Nyheter har avisene begått en rekke presseetiske overtramp som har skadet enkeltpersoner.



En tidligere toppsjef i Sverige tok tidligere i år sitt eget liv etter at han ble anklaget for seksuell trakassering.



Flere svenske medier tok i etterkant av tragedien kritikk for måten de håndterte saken på.