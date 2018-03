Rundt ti personer er pågrepet for kortsvindel i Drammen.

Politiet tror de mistenkte, som er utenlandske statsborgere, har slått til mot tilskuerne som var til stede under skisprinten i Drammen i ettermiddag.



Det skal trolig dreie seg om et femsifret beløp, opplyser politiet som tror de fornærmede i saken sannsynligvis ikke vet at de har blitt svindlet.