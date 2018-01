Tidligere FrP-topp: - Merkelig at Jensen og Teigen ikke husker noe

Tidligere stortingsrepresentant i Frp, Jon Gåsvatn, synes det er merkelig at hverken Frp-leder Siv Jensen eller FpU-topp Espen Teigen husker at de fikk varsel om Ulf Leirstein.

Det skriver VG.



NRK avslørte tidligere denne uken at både Jensen og Teigen skal ha fått beskjed om at Leirstein hadde sendt sex sms-er til en ung FpU gutt i 2012 og 2013.



Men begge hevder at de ikke husker dette.