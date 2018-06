Tilbyr gjenforening mot deportasjon

Det melder avisen The Texas Tribune.



En 24 år gammel mann de har snakket med sier han skrev under på avtalen i ren desperasjon mot å bli gjenforent med sin seks år gamle datter.



Amerikanske myndigheter har fortsatt over 2000 i sin varetekt, som følge av at de er blitt tvangsskilt fra foreldrene sine da de forsøkte å ta seg inn i USA.