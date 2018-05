Russen og politiet møttes i kveld, etter opplysninger om at flere russejenter skal ha blitt dopet ned.



Ukjente menn skal ha oppsøkt flere russearrangementer, og ha puttet narkotika i drikket til russ.



Politiet har ikke bevis for at russ er dopet ned, men mistenker fire menn i 20-årene for salg på russesamlingen natt til i går.