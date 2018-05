Flere tiltak er nå på plass for å sikre god nok beredskap i Luftambulansetjenesten.

Det skal skje, blant annet, ved innleie av et propellfly med besetning, to helikoptre fra Forsvaret og innleie av en ambulansejet.



I tillegg skal to nye ambulansehelikoptre settes inn i juni, det kommer frem i en pressemelding i kveld.