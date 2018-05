En 38 år gammel mann er tiltalt for å ha drept kjæresten i en bil på Eidsvoll i august i fjor.

I følge mannens forklaring skal de to ha kranglet da det skjedde.



Kvinnen ble drept med en fruktkniv etter at mannen først skal ha tatt kvelertak på henne.



Mannens forsvarer sier til Romerikes Blad at det var snakk om en slags panikkreaksjon som skjedde i affekt og ikke var planlagt.