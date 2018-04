Tiltalt for å ha voldtatt sin egen bror

En 26 år gammel mann er tiltalt for å ha utført grusomme og groteske overgrep av sin egen lillebror.

Overgrepene som blant annet gjelder voldtekter, skal ha pågått i fem år, og er så grove at de ikke kan gjengis offentlig, skriver TV2.



Mannen ble avslørt da han skrøt av handlingene sine på et lukket nettstedet.



Han er også tiltalt for besittelse av tusenvis av bilder og filmer som viser overgrep av barn.