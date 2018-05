Et foreldrepar er tiltalt for å gjentatte ganger ha mishandlet sitt nyfødte barn.

Gutten skal ha vært under tre uker gammel da mishandlingen startet i en kommune i Østfold i 2014, i følge påtalemyndigheten.



Barnet hadde brudd i overarmen, skinnbeinet, et ribbein, lårbeinet og i hodeskallen.



Kvinnens forsvarer sier til NTB at hun nekter straffskyld, og mener barnet har hatt beinskjørhet.