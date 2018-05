Tiltalt for drap og likskjending

Tiltalen fra statsadvokaten, som nå er klar, viser at mannen også er tiltalt for likskjending etter drapet, melder NRK. Liket ha blitt påført flere kuttskader.



Statsadvokaten vil ikke si noe mer om omstendighetene for drapet, men kan si at tiltalte har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld. Han mener han ikke var strafferettslig tilregnelig.