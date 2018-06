Tiltalt for sju drapsforsøk

I tillegg er han tiltalt for vold mot en bekjent av drapsdømte Per Orderud, på Orderud gård.



I juli i fjor løsnet mannen tre skudd utenfor utestedet Blå . Han har selv forklart at han begynte å skyte mot både vakter og gjester fordi han ble avvist av dørvakten.



Påtalemyndigheten mener 25-åringen er så farlig at forvaring muligens må til, melder VG.