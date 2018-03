Tiltalt for vold, trusler og frihetsberøvelse

Ifølge tiltalen ble fornærmede flere ganger utsatt for vold før han ble tvunget inn i bilen til den tiltalte kvinnen. Mannen pådro seg flere kutt som måtte sys.



I forbindelse med bortføringen skal offeret ha blitt utsatt for grove trusler, og de tiltalte truet blant annet med at han skulle skytes, og at han skulle havne tre meter under bakken.