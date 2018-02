En taxisjåfør i 20-årene er tiltalt for voldtekt av en kvinnelig passasjer i Tromsø.

Hun skal ha vært så beruset at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.



Sjåføren er tiltalt for seksuell omgang med noen som var bevisstløs. I tillegg er han tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, melder ITromsø.



Sjåføren erkjenner ikke straffskyld, men er fratatt kjøreseddelen.