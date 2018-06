Den 16 år gamle jenta som er tiltalt for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor sier hun ikke knivstakk for å drepe.

I retten i dag sa jenta at hun mistrivdes i det barnevernstiltaket hun var i og at hun fikk beskjed om at hun måtte bli der i ett år til.



Hun sa at hun følte hun måtte gjøre noe drastisk for å få omgjort vedtaket.