Titusenvis av kvinner og menn har i kveld møtt opp i ulike byer i USA for å vise sin støtte til kvinners rettigheter.

Marsjen holdes for å fremme temaer som likelønn og retten til selvbestemt abort.



I fjor deltok over en millioner kvinner i marsjen i USA, dagen etter at Donald Trump ble innsatt som president, og mange i årets marsj viser også sin motstand mot Trump.