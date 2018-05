To barn skutt i London

Det er siste hendelse i det som nå karakteriseres som en voldsbølge i byen.



Begge behandles på sykehus, men tilstanden er ikke kjent.

Ingen er så langt arrestert for skytingen.



Over seksti mennesker drept i London så langt i år. Halvparten av de drepte skal ha blitt knivstukket, ifølge BBC.



Politiet avviser at de har mistet kontrollen, men erkjenner at den kraftige økningen i voldsepioder er bekymringsfull.