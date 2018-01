Politiet ble varslet om den første brannen rett etter halv to. På vei til stedet ble de varslet om at enda en bil i brann. Minst to biler skal ha fått varmeskader.



Funn på stedet gjør at poltiet tror at brannen er påtent.



Vitner skal ha sett en ung gutt løpe fra stedet, og det ble søkt etter gutten uten resultatet, ifølge politiet.