To menn dømt for ran av kvinne

To menn er dømt til nesten tre års fengsel for å ha overfalt og ranet en 66 år gammel kvinne i hennes hjem i Kristiansand i fjor høst.

Kvinnen ble slått og sparket flere ganger i hodet og overkroppen og pådro seg ribbeinsbrudd, melder NRK.



Hun ble frastjålet et bankkort, kontanter og et armbåndsur og mennene truet med at de skulle komme tilbake og drepe henne dersom koden til bankkortet viste seg å være feil.



Begge mennene har innrømmet straffskyld.