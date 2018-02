To menn må møte i Oslo tingrett i morgen, tiltalt for voldtekt og flere tilfeller av seksuelle handlinger mot barn.

De to er blant annet tiltalt for å i felleskap ha hatt seksuell omgang med en person som var ute av stand til å motsette seg handlingen.



Den ene mannen er også tiltalt for å ha forgrepet seg på et mindreårig familiemedlem, mens den andre mannen filmet overgrepet.