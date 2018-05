To personer er nå pågrepet etter at en død syklist ble funnet i Stordalen i Hordaland natt til onsdag.

Den omkomne, som er en mann i 40-årene, ble funnet i grøfta.



Politiet mistenker at de siktede har kjørt en bil som var i kontakt med syklisten, noe som skal ha forårsaket ulykken.



De er siktet for å ha forlatt mannen i hjelpeløs tilstand.



De to fremstilles for varetekt senere i dag.