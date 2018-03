Tilsammen er nå fem personer pågrepet og siktet for grov våpenovertredelse.



Politiet mener de to skyteepisodene på Lambertseter og Bjørndal er knyttet til et oppgjør i et kriminelt miljø.



Den fornærmede fra skytingen på Bjørndal, en mann i starten av 30-årene, er fortsatt kritisk skadd.