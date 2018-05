To pågrepet etter slosskamp mellom russ

To personer er pågrepet etter et slagsmål som brøt ut i etterkant av en russefotballkamp i Drammen i kveld.

Ifølge TV 2 rykket politiet ut til Åskollen i Drammen rett før klokken atten. Der hadde 20 ungdommer, de fleste av dem russ, vært i et masseslagsmål.



En person har trolig brukket nesa og trengte legetilsyn etter opptrinnet. To personer ble brakt inn av politiet. Den ene er mistenkt for å ha slått den skadde, mens den andre skal ha spyttet på politiet.