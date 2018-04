To skutt i leilighet på Fjellhamar

Politiet jakter fortsatt på gjerningsmannen.



Tilstanden til de skadde er ikke kjent, men de skal ha vært ved bevissthet da de ble kjørt til sykehus.



Det var i alt 7 personer i leiligheten. Politiet og kriminalteknikere jobber på stedet for å få forklaringer fra både dem - og andre folk i området, samt for å sikre spor.



Bakgrunnen for skytingen er ikke kjent, men politiet mistenker gjengoppgjør.