Tobakk for millioner av kroner kan ha blitt stjålet fra et lager i Lillestrøm i dag.

Firmaet som driver lageret opplyser til NRK at tyvene har tatt seg inn ved å skjære et hull i taket og at innbruddet ble gjennomført på ti minutter.



Politiet etterlyser nå en grå varebil.