Tøffere å være førstegangskjøper

Første tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 5 prosentpoeng, skriver Dagens Næringsliv.



Administrerende direktør Carl O. Greving mener det bør innføres unntak fra egenkapitalbehovet for unge som har høy betjeningsevne.



Forbundet mener samtidig at boliglånsforskriften er en nødvendighet som bør bli stående