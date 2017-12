Tog står fast på Dovrebanen

Et tog med rundt 250 passasjerer ombord står i kveld fast like sør for Otta på Dovrebanen.

Toget, som var på vei fra Trondheim til Oslo, hadde i 23-tiden stått der i over to timer, og NSB jobber med å evakuere passasjerene, som har fått utdelt varmeposer og knekkebrød, skriver VG.



Toget stoppet først en gang på grunn av tekniske problemer, før det kom i gang igjen, men kort tid senere stoppet det på nytt.



Planen er at et tog fra Lillehammer skal plukke opp passasjerene. Det skal være på stedet litt etter klokken 23.



Det skal være en elv på den ene siden av toget, og en bergvegg på den andre, så evakueringen kan bli utfordrende, opplyser NSB.