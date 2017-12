20 personer skal være skadet etter at to tog kolliderte i nærheten av Wien i Østerrike i kveld.

Avisen Kronen Zeitung melder at 6 personer skal være alvorlig skadet.



Også i Spania i nærheten av Madrid har det vært en togulykke i kveld da et tog kræsjet inne på stasjonen. Der er fire alvorlig skadd, mens 45 får behandling for lettere skader.