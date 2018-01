Tok taxi for 18.000 kroner - stakk fra regningen

Det var like etter klokken 01 natt til mandag at en taxisjåfør tok kontakt med politiet etter at en kunde ikke hadde gjort opp for seg.

En beruset mann i 40-årene hadde nemlig tatt taxi helt fra København til Oslo, og stakk fra regningen da han var fremme.

Og prisen på den drøye seks timer lange turen? Omtrent 18.000 norske kroner.



En beruset mann satte seg inn i en taxi i København i 2017????

Ankom Abildsø i 2018???? Forlot taxien uten å betale.



Vi fant mannen sovende hjemme i senga si. Han er nå våken, og gjør opp for seg. #Oslo — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 1, 2018

Politiet klarte etterhvert å spore opp mannen - som lå sovende hjemme i sengen sin. Politiet vekte deretter synderen, og fikk han til å betale regningen.

Selv om taxisjåføren til slutt fikk betalt for den lange kjøreturen, så støtte han på flere problemer natt til årets første dag.

Like etter klokken 03 meldte nemlig politiet at taxien hadde gått tom for strøm utenfor leiligheten til 40-åringen. Natten endte derfor med at taxien måtte få hjelp av en tauebil.