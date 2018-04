Tok til tårene da hun snakket om Bjørgen: – Off, jeg skal jo være glad

Therese Johaug takker både kjæresten, manageren og Marit Bjørgen etter at den 18 måneder lange dopingutstengelsen er over.

På en pressekonferanse torsdag formiddag møtte skistjernen pressen på Kalbakken i Oslo.

RØRT: Therese Johaug takket Marit Bjørgen for all støtte gjennom karrieren. Foto: NTB scanpix

6. april ble det klart at lagvenninne Marit Bjørgen legger opp som aktiv langrennsløper

Johaug brast i gråt da hun skulle snakke om dette.

– Jeg vil takke Marit, mitt forbilde nummer én. Er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sa Johaug, mens hun kjempet med tårene.

– Off, jeg skal jo være glad, utbrøt en smilende Johaug mellom tårene.

Senere utdypet hun hva hun føler om at Bjørgen legger opp.

– Hun har vært et forbilde siden jeg var liten. Å få en klem av henne har vært så stort for meg. Vennskapet vi har hatt i så mange år, har betydd så mye for meg og min karriere. Hun har støttet meg, og derfor er det rart at hun gir seg.