Tollerne ser ny smuglertrend på grensa

Til NRK sier Tollvesenet at smuglerne nå kommer flere i hver bil og har med færre varer.



I helgen ble 10 polakker stanset med kort tids mellomrom på tollstasjonen på Svinesund.



Fra bilene ble det beslaglagt 427 liter øl, 90 liter brennevin og 6000 sigaretter. Tollvesenet tror de kjører flere biler for at noen skal slippe unna kontroll.