Salget av hytter på fjellet har vært så høy at det ikke ikke lenger er hytter igjen å selge.

Eiendomsmegler1 på Geilo opplyser til Dagens Næringsliv at de har solgt 65 eiendommer for til sammen 312 millioner kroner.



Etter påsken gikk hyttesalget i været, og flere meglere opplyser at de kunne solgt mer - hvis det hadde vært mer igjen å selge.