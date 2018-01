Tonning Riise - Kjenner meg ikke igjen

Han sier til Klassekampen at han har har hatt sex med 16 år gammel beruset jente, men at han ikke kjenner seg igjen i saken slik den er gjengitt i Aftenposten.



Jenta som hadde sex med Tonning Riise har uttalt at dette var noe hun ikke hadde lyst til, men at hun var så full at hun ikke var i stand til å si ifra si ifra.