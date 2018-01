Tonning Riise kan bli anmeldt til politiet

Høyre vil la varslerne selv bestemme om de vil anmelde den tidligere lederen, som er anklaget for flere tilfeller av seksuell trakassering.



Tidligere sa Dixi ressurssenter for voldtekt til P4 Nyhetene at Høyre selv bør anmelde.



Partiet vil hverken avkrefte eller bekrefte om han er eller vil bli anmeldt, skriver Klassekampen.