Tonning Riise snakker ut

Det sier Kristian Tonning Riise til Østleningen i sitt første intervju etter at han gikk av som Unge Høyre-leder som følge av flere varsler om seksuell trakassering.



29-åringen understreker at han ber om unnskyldning, og nå som sykemeldingsperioden er over, tror han at han må bruke resten av stortingsperioden til å bygge opp tilliten igjen.



Høyre har mottatt elleve varsler om oppførselen til Tonning Riise.