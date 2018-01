Toppledere tjener 13 ganger mer

TJENER GODT: de 100 best betalte topplederne i Norge bruker 21 dager på å tjene inn en gjennomsnittlig norsk årslønn. Foto: Shutterstock





Det viser en ny oversikt fra Topplederne i de 100 største selskapene i Norge tjener 13 ganger så mye som gjennomsnittslønna.Det viser en ny oversikt fra Frifagbevegelse . Magasinet har gått gjennom årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge.

Timelønn på 3431 kroner

Gjennomsnittslønna til topplederne er på 6,7 millioner kroner. I Norge ellers er gjennomsnittlig årslønn 524.600 kroner.









God lønnsfangst i fiskenæringen

En leder i fiskeindustrien er den av de 100 lederne som tjener best. Administrerende direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest hadde godtgjørelser fra selskapet på nesten 19 millioner kroner i 2016. Av dette var 13 millioner kroner bonus. Lederne tjener i snitt 3.431 kroner hver eneste time, viser tallene som Frifagbevegelse har fått tilgang til.En leder i fiskeindustrien er den av de 100 lederne som tjener best. Administrerende direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest hadde godtgjørelser fra selskapet på nesten 19 millioner kroner i 2016. Av dette var 13 millioner kroner bonus.





Nederst på lista over de 100 som tjener best er administrerende direktør i Norges Råfisklag, Trygve Sigmund Myrvang, som tjente litt over 1,5 millioner kroner i 2016.